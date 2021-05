SUV-Fahrer bedrängt Notarztwagen - Polizei sucht Zeugen

Schriesheim. Wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt das Polizeirevier Weinheim gegen den Fahrer eines Volvo-SUV. Der Vorfall fand bereits am 2. Mai statt.

AdUnit urban-intext1

An jenem Sonntagabend gegen 19.45 Uhr befand sich ein Notarztwagen auf der L 536 von Schriesheim in Richtung Wilhelmsfeld auf einer Einsatzfahrt. Blaulicht und Martinshorn waren eingeschaltet. Die gesamte Strecke über wurde der Notarztwagen von dem Fahrer eines grauen Volvo-SUV Model XC 90 verfolgt, wobei dieser teilweise extrem dicht aufgefahren sein soll. Als vorausfahrende Fahrzeuge die Bahn frei machten und der Notarztwagen sie überholte, folgte der Volvo-Fahrer dem Einsatzfahrzeug dicht. Bei diesen mehrmaligen Überholvorgängen soll es durch das Verhalten des Volvo-Fahrers laut Zeugen auch zu Gefährdungen des Gegenverkehrs gekommen sein. Am Ortseingang von Wilhelmsfeld soll der Volvo dann nach rechts auf die L 596 abgebogen sein. Das Kennzeichen des Volvos liegt der Polizei bereits vor.

Gesucht werden Zeugen, vor allem Autofahrer, die bei ihrer Fahrt von Wilhelmsfeld/Altenbach nach Schriesheim von einem entgegenkommenden grauen Volvo-SUV gefährdet wurden, der einem Notarztwagen auf kurzer Distanz folgte. Diese melden sich bitte bei der Polizei Weinheim, 06201/ 10030.