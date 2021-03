Südwest. Die bisher festgefahrenen Tarifverhandlungen in der baden-württembergischen Metall- und Elektroindustrie werden am Mittwoch in Kornwestheim fortgesetzt. Das kündigten die Gewerkschaft IG Metall und der Arbeitgeberverband Südwestmetall am Montag in Stuttgart an. Die fünfte Verhandlungsrunde im laufenden Tarifkonflikt soll um 11 Uhr beginnen, für den späten Nachmittag sind dann Pressekonferenzen angesetzt. In den bisherigen vier Gesprächsrunden waren sich beide Seiten nicht entscheidend nähergekommen. Die IG Metall fordert unter anderem vier Prozent mehr Geld – entweder in Form von Lohnsteigerungen oder als zumindest partiellen Ausgleich, wenn ein Betrieb in der Krise die Arbeitszeit reduziert. Südwestmetall lehnt das ab und fordert stattdessen, tarifliche Sonderleistungen zu kürzen. Das wiederum will die Gewerkschaft nicht mitmachen. Um ihre Forderungen zu untermauern, ruft die IG Metall seit Wochen zu Warnstreiks auf. Daran beteiligten sich den Angaben zufolge schon mehr als 150 000 Mitarbeiter in etlichen Betrieben.

AdUnit urban-intext1

Im Rahmen eines von der IG Metall angemeldeten Warnstreikes im Zuge der Tarifverhandlungen hat am Dienstag ein Autokorso im Raum Frankenthal und Ludwigshafen stattgefunden. Insgesamt nahmen an dem Autokorso laut Polizei 68 Fahrzeuge der IG Metall teil, die durch mehrere Einsatzfahrzeuge der Polizei, darunter auch fünf Polizeimotorräder, begleitet wurden. Es kam zeitweise zu Verkehrsbehinderungen und Rückstau der anderen Verkehrsteilnehmer. Im Anschluss an den Autokorso fand eine 30-minütige Abschlusskundgebung auf dem Festplatz in Frankenthal statt. Die Versammlung verlief ohne besondere Zwischenfälle.