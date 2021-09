Stellen für die Feuerwehr

Der Weinheimer Gemeinderat hat dem Feuerwehrbedarfsplan seine Zustimmung erteilt. Die Gemarkung der Stadt ist groß, die Einsätze anspruchsvoll, viele freiwillige Brandschützer sind beruflich stark eingespannt. Daher schlug die Verwaltung in einem Feuerwehrbedarfsplan vor, sieben zusätzliche Personalstellen bei der Feuerwehr auszuweisen. Der Plan ist in Richtung des Jahres 2025 ausgelegt und sieht außerdem 2,3 Millionen Euro für Fahrzeug- und Gerätebeschaffungen vor.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Um den Feuerwehrbedarfsplan, also das Instrument zur Erfüllung der städtischen Pflichtaufgabe, ging es am Mittwochabend in der Stadthalle in einer Sitzung des Gemeinderates. Der angemeldeten Stellenmehrung wurde im Gegensatz zum restlichen Bedarf nur bedingt zugestimmt. In einem ersten Schritt soll das Personal im Feuerwehr-Hauptamt um zwei Stellen aufgestockt werden.

Ab der dritten Stelle beschließt das Gremium einen Sperrvermerk zu setzen, um sich die weitere Aufstockung und Alternativenprüfung offen zu halten. whm