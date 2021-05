Steigende 7-Tages-Inzidenz - kein weiterer Todesfall

Rhein-Neckar/Heidelberg. Insgesamt sind im Landkreis Rhein-Neckar und in der Stadt Heidelberg bis Freitag 49 weitere Personen positiv auf das Coronavirus getestet worden. 44 Fälle davon entfielen nach Angaben des Landratsamts auf den Kreis, 5 auf das Stadtgebiet. Damit haben sich seit Ausbruch der Pandemie nun insgesamt 21.960‬ Menschen im Rhein-Neckar-Kreis mit dem Virus infiziert, 5.075 in Heidelberg.

Die 7-Tage-Inzidenz liegt - bezogen auf die vom Landkreis täglich veröffentlichten Zahlen - im Rhein-Neckar-Kreis bei 63,1 und in Heidelberg bei 34,7. Damit sind die Werte in der Stadt und im Kreis im Vergleich zum Vortag wieder steigend. Am Donnerstag belief sich die Inzidenz im Kreis auf 62. In der Stadt lag der Wert bei 22,3.

Im Zusammenhang mit dem Virus wurde im Rhein-Neckar-Kreis kein weiterer Todesfall gemeldet. Damit sind seit Ausbruch der Pandemie 401 Verstorbene im Kreis bekannt, in Heidelberg verbleibt die Zahl der Verstorbenen bei 61. Die Zahl der aktiven Fälle liegt bei 570 im Kreis und 116 in der Stadt.