Ketsch. Ein Fahrzeug hat sich am Sonntag gegen 15.30 Uhr auf der A6 Richtung Heilbronn in Höhe von Ketsch überschlagen. Derzeit sind wir zusammen mit Feuerwehr und Rettungsdienst vor Ort im Einsatz, teilt die Polizei mit. Zum Unfallhergang und möglichen Verletzten sind noch keine Informationen bekannt. Der Verkehr wird derzeit an der Unfallstelle über den Standstreifen vorbeigeführt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1