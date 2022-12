Malsch. Die Feuerwehr ist am Samstagabend wegen einer starken Rauchentwicklung aus einem Dachstuhl in Malsch im Rhein-Neckar-Kreis im Einsatz gewesen. Gegen 19 Uhr sollen die Einsatzkräfte zu dem leer stehenden Gebäude in der Alten Poststraße ausgerückt sein, teilt ein Sprecher der Polizei mit. Verletzte gab es keine. Die Ursache der Rauchentwicklung ist bislang nicht bekannt.

