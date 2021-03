Rhein-Neckar. Ran an die Pedale heißt es im Rhein-Neckar-Kreis wieder vom 12. Juni bis 2. Juli: Dann beteiligen sich erneut 51 Kommunen des Kreises an der internationalen Radkampagne „Stadtradeln“ des Klima-Bündnisses. „Der Kreis möchte gemeinsam mit seinen Städten und Gemeinden einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz und zur Förderung des Radverkehrs in der Region leisten“, hieß es am Dienstag. Mitmachen können alle Personen, die im Landkreis wohnen, arbeiten, zur Schule gehen oder einem Verein angehören. Ziel der Aktion ist es, innerhalb von drei Wochen möglichst viele Alltagswege mit dem Fahrrad zurückzulegen und dabei Kilometer zu sammeln. 2020 hatten sich über 6000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer an der Aktion im Rhein-Neckar-Kreis beteiligt. 562 Radler-Teams legten in den drei Wochen über 1,1 Millionen Kilometer zurück. Anmeldung: www.stadtradeln.de/rhein-neckar-kreis

