Auch in der Weinheimer Stadtbibliothek endet – die niedrigen Inzidenzahlen vorausgesetzt – am Dienstag, 16. März, der Lockdown. Eine Wiederaufnahme des Ausleihbetriebs ist allerdings zunächst nur mit spürbaren Vorkehrungen zum Infektionsschutz möglich, wie die Stadt schreibt. Das Hygienekonzept sieht vor, dass jeweils zur vollen Stunde Besucher eingelassen werden. Einen Termin kann man telefonisch über 06201/82 620 oder per Mail an bibliothek@weinheim.de ausmachen. Mit der Reservierung eines Termins wird der Datenerhebung zugestimmt.

Die Öffnungszeiten sind wie gewohnt Dienstag, Mittwoch, Freitag von 10 bis 18 Uhr, Donnerstag 10 bis 19 Uhr und Samstag, 10 bis 14 Uhr. Zunächst ist aber nur ein Zugang für eine begrenzte Besucherzahl nach vorheriger Terminvergabe möglich. Das Tragen einer medizinischen Gesichts- oder FFP-2-Maske und die Einhaltung der Abstandsregeln sind Voraussetzung für das Betreten des Gebäudes. red