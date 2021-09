Stadt nimmt Baulücken ins Visier

Es ist eine der großen Herausforderungen in den Kommunen: Wohnraum schaffen ohne Flächen zu verbrauchen. Der Gemeinderat beschäftigte sich am Mittwoch mit einem ganzen Maßnahmenkatalog, um die Innenentwicklung voranzutreiben, also Wohnraum innerhalb bereits bebauter Gebiete herauszufinden und zu ermöglichen.

Das Amt für Stadtentwicklung stützt seine Empfehlungen an den Gemeinderat auf eine groß angelegte Untersuchung eines externen Stadtplanungsbüros. Geplant ist eine Aktivierung von Eigentümern bei nicht fertiggestellten Gebäuden. Die Verwaltung wird weiterhin beobachten, ob sich Veränderungen bezüglich des Wohnungsleerstandes in Weinheim ergeben und Maßnahmen vorschlagen, sofern sich ein Leerstandsproblem abzeichnen sollte, was im Moment noch nicht der Fall ist.

In dem Gutachten ist klar dargelegt, wo das Problem liegt: Die Menschen beanspruchen immer mehr Wohnraum für sich. Große Wohneinheiten für alleinstehende Personen sind aber oftmals nicht praktisch. Daher möchte die Stadt bei der Entwicklung neuer Gebiete mit einer entsprechenden barrierefreien Wohnraumstruktur insbesondere auf Senioren aktiv zugehen, um sie zum Umzug in kleinere, aber für sie geeignetere Strukturen zu gewinnen. So soll der freigezogene Wohnraum früher für Familien zur Verfügung zu stehen. Das ist ein weiterer Teil des Paketes.

Weiterhin werden mit der Aufstellung neuer Bebauungspläne in Bestandslagen, soweit sinnvoll und erforderlich, Nachverdichtungsmaßnahmen vorgeschlagen. In Bereichen ohne Bebauungsplan soll vergleichbar gehandelt werden. Nachverdichtungsmöglichkeiten im Zuge von größeren, zusammenhängenden Wohnungsbeständen der 50er bis 70er Jahre hat die Stadt im Blick und geht aktiv auf die Eigentümer solcher Siedlungseinheiten zu.

Beratung und Anleitung

Die Stadtplaner wollen außerdem aktiv auf die Eigentümer von Einzelhandelsimmobilien zugehen, um für die „vertikale Nachverdichtung“ zu werben. Die Stadt will weiterhin Eigentümer der größten, zusammenhängenden Parkplatzflächen ansprechen, um über kompaktere Stellplatzlösungen zu werben.

Auch die Bebauung von innerstädtischen, öffentlichen Parkplätzen soll im Sinne der Nachverdichtung weiter thematisiert und im Zuge der Zukunftswerkstatt behandelt werden. Bei Bauplätzen, die im Innenbereich auf den Markt kommen, will die Stadt die Käufer kontaktieren, beraten und anleiten. Beim Verkauf städtischer Grundstücke soll weiterhin eine Bauverpflichtung aufgenommen werden, um eine zeitnahe Bebauung zu gewährleisten. In der Vorlage an den Gemeinderat heißt es: „Es wird deutlich, dass die Verwaltung eine ganze Reihe von Aktivitäten vorschlägt, um beim Thema Innenentwicklung noch mehr als bisher Potentiale auszuloten und, wo immer dies sachgerecht möglich ist, Fehlentwicklungen entgegenzusteuern.“ whm