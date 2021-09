Sprunghafter Anstieg der Infektionen

Im Rhein-Neckar-Kreis hat es am Mittwoch im Vergleich zum Vortag einen starken Anstieg der Corona-Fallzahlen gegeben. Wie das Landratsamt mitteilte, wurden in diesem Zeitraum 129 neue Infektionen registriert. Einen größeren Zuwachs innerhalb von 24 Stunden gab es zuletzt im April dieses Jahres auf dem Höhepunkt der dritten Welle. Auch die Zahl der Menschen, die sich wegen eines positiven Testergebnisses in Isolation befinden, stieg weiter an. Derzeit gibt es kreisweit 628 aktive Fälle (Stand Mittwoch), am Dienstag waren es noch 607.

Dieser Anstieg ist bemerkenswert: Denn im Gegensatz zum Wochenanfang wurden am Mittwoch wieder deutlich mehr Genesene registriert – 108 mehr im Vergleich zum Vortag. Die Zahl der Neuinfektionen ist allerdings so hoch, dass der starke Zuwachs an Gesundeten nicht für eine Reduzierung der aktuell Noch-Infizierten reicht. Da das Landratsamt am Anfang der Woche ausgesprochen wenig Genesene vermeldet hatte, schien es denkbar, dass die Zahl der aktiven Fälle zur Wochenmitte hin wieder sinkt. Das tat sie nicht.

Die folgende Übersicht zeigt, wie sich die Situation in den Kommunen zwischen Neckar und Bergstraße entwickelt. Dabei gilt folgende Reihenfolge: Fälle insgesamt / Neuinfektionen im Vergleich zum Vortag / aktive Fälle:

Edingen-Neckarhausen: 596/3/11

Heddesheim: 555/3/13

Hirschberg: 352/2/3

Ilvesheim: 390/1/5

Ladenburg: 453/0/9

Schriesheim: 412/4/12

Weinheim: 1807/8/36