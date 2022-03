Sperrung des Tunnels der Ortsumgehung Schwetzingen

Schwetzingen. Der Tunnel der Ortsumgehung Schwetzingen (B 535) wird vom 21. Bis 25. März gesperrt sein. Wie das Amt für Straßen- und Radwegebau des Rhein-Neckar-Kreises mitteilt, finden die Vollsperrungen aufgrund Wartungs- und Reinigungsarbeiten tagsüber statt.

Am Montag, 21. März, wird der Tunnel von 08.30 Uhr bis 15.30 Uhr in Fahrtrichtung Heidelberg (Südröhre) gesperrt sein. Am Freitag, 25. März, wird dann die Nordröhre (Fahrtrichtung Mannheim) von 08.30 Uhr bis 13.00 Uhr gesperrt sein.

Von Dienstag, 22. März, bis Donnerstag, 24. März, wird der Tunnel jeweils von 08.30 Uhr bis 15.30 Uhr in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

Die Umleitungen werden ausgeschildert und erfolgen über die Landstraße L 630 Ortsdurchfahrt Schwetzingen oder über die Kreisstraße K 4147 Ortsdurchfahrt Plankstadt.

