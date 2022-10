Spaziergang mit der CDU

Ladenburg/Schriesheim. Die CDU-Stadtverbände Ladenburg und Schriesheim unternehmen am Freitag, 7. Oktober, einen Waldspaziergang mit Försterin Anna Haas vom Kreisforstamt Rhein-Neckar. Treffpunkt ist um 15 Uhr an der Gaststätte „Weißer Stein“ in Dossenheim. Fachfrau Haas zeige Aspekte des Waldbaus im Klimawandel auf und stehe zu den Herausforderungen der modernen Forstwirtschaft Rede und Antwort, heißt es in der Einladung. Denn wer dieser Tage den Blick in Richtung Bergstraße schweifen lasse, der könne sehen, wie sich das Bild des Waldes dort wandele und nach einem weiteren Dürresommer immer mehr braune Flecken zu erkennen seien. Interessierte Gäste seien willkommen. pj

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1