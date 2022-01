Eigentlich müsste Darja Lohmeier dieser Tage den März-Dienstplan erstellen. Doch die Pflegedienstleiterin der Kirchlichen Sozialstation Bergstraße-Steinachtal am Standort Schriesheim hat ein Problem: Eine Pflege-Mitarbeitende will sich nach wie vor nicht durch einen der gängigen Impfstoffe weitgehend gegen Corona immunisieren lassen. Dabei dürfen von Mitte März an bei Pflegediensten, aber auch

...