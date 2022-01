Sonntag: Digitaler Neujahrsempfang

Da der Ladenburger Neujahrsempfang erneut nicht in der gewohnten Art und Weise möglich ist, hat sich Bürgermeister Stefan Schmutz dafür entschieden, auf ein digitales Format auszuweichen. Ab Sonntag, 23. Januar, 11 Uhr, kann der virtuelle Neujahrsempfang auf der Homepage (www.ladenburg.de/neujahrsempfang) abgerufen werden.

Neben der Neujahrsansprache sind auch Ehrungen von Personen und Organisationen, die sich in besonderer Weise in Zeiten der Corona-Pandemie in den Bereichen Gesundheit, Pflege, medizinische Versorgung um andere Menschen gekümmert haben, zu sehen. Als Abschluss gibt es einen Impulsvortrag zum Thema „Ladenburg – Wachsen als Chance“ von Annette Spellerberg (TU Kaiserslautern). red