Seniorin übergibt Geld

Mehrere sogenannte Schockanrufe sind der Polizei am Dienstag gemeldet worden, darunter zwei dem Ladenburger Revier und fünf im Bereich Mannheim-Käfertal. Die Angerufenen hatten in allen Fällen die Masche durchschaut. Zu spät erkannte jedoch eine 78-Jährige in Weinheim den Betrug. Sie war ebenfalls am Dienstagmittag angerufen worden – von einer angeblichen Polizeibeamtin. Die Unbekannte erklärte, sie rufe wegen eines tödlichen Unfalls an, den die Tochter der Seniorin verursacht habe. Der Tochter drohe nun eine langjährige Haftstrafe, die jedoch durch Zahlung einer Kaution abgewendet werden könne. Die 78-Jährige stimmte daraufhin der Geldübergabe auf einem Parkplatz in Frankenthal zu. Das Betrugsdezernat der Kripo Heidelberg hat die weiteren Ermittlungen in diesem Fall aufgenommen. red/pol

