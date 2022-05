Seit 75 Jahren Partner der Schwachen

Die Corona-Pandemie ist noch nicht vorbei. Dies spürte der Sozialverband VdK bei seinem Frühlingsfest anlässlich des 75-jährigen Bestehens in der Aula der Martin-Stöhr-Grundschule. Vorsitzender Klaus Richert musste sich kurzfristig abmelden, und der Auftritt des MGV fiel ebenfalls aus.

Gefeiert wurde trotzdem, wie die Kassenwartin Herta Schmitt bestätigte: „Es hat trotzdem alles prima geklappt. Der Vorstand hatte alles gut vorbereitet und die Gäste hatten viel Freude.“ Gegen 18 Uhr endete das Jubiläumsfest mit Ansprachen, Grußworten und Vorführungen. Den Part der Moderation und die Rede zum Rückblick, die eigentlich Vorsitzender Richert halten sollte, übernahm dessen Stellvertreter Erich Raffel. Dieser erinnerte in der Begrüßung der 90 Gäste daran, dass durch die Pandemie das Vereinsleben zum Erliegen gekommen war. So konnte 2021 das 75-jährige Bestehen nicht gefeiert werden; dies wurde auf 2022 verschoben.

Den Rückblick startete Raffel im Jahr 1945. Das Leid nach dem Krieg sei sehr groß gewesen. In dieser schweren Zeit hatten sich engagierte Bürger zusammengetan und den VdK Leutershausen am 14. September 1946 gegründet. Der Vorstand mit dem Vorsitzenden Ludwig Nass an der Spitze war überzeugt, sich für eine gerechte Sache zu engagieren. „Mit großem Einsatz haben sie Voraussetzungen geschaffen, den Kriegsopfern, Kriegshinterbliebenen und den Kriegswaisen die erforderliche Unterstützung zu ermöglichen, erzählte Raffel. 1950 wurde der Dachverband unter dem Namen „Verband der Kriegsbeschädigten, Kriegshinterbliebenen und Sozialrentner Deutschlands“ gegründet.

Im Jahr 1951 übernahm Hermann Würz den Vorsitz von Martin Schulz. Die Ära Würz dauerte 38 Jahre. Er prägte den Ortsverband während dieser Zeit. Seit 1965 beteiligt sich der VdK mit einer Kranzniederlegung am Volkstrauertag. Der VdK hat sich auch an den Festlichkeiten – wie zum Beispiel beim Umzug zur „1100-Jahr-Feier von Leutershausen“ – mit einem Festwagen beteiligt. In der Ära von Würz entwickelte sich der VdK zu einer sehr lebendigen gesellschaftlichen Gruppe, die sich durch ihr Wirken einen beachtlichen Anteil am sozialen und kulturellen Geschehen erworben habe.

Stark gewandelte Aufgaben

1989 wurde Würz auf eigenen Wunsch von seinen Pflichten als Vorsitzender entbunden. Hermann Bernhard wurde sein Nachfolger. Seine erste Amtshandlung war es, seinen Vorgänger zum Ehrenvorsitzenden zu ernennen. Der VdK wandelte sich zu einem modernen Sozialverband und wurde zum Anwalt der Schwachen. Seit 1994 trägt er den offiziellen Namen Sozialverband VdK Deutschland. Bernhard hat diese Veränderungen zum modernen Sozialverband mitgestaltet und sie im Orts- und Kreisverband vorangebracht. In seiner Zeit als Vorsitzender wurde auch das 50. Jubiläum gefeiert. Nach 27 Jahren trat er aus gesundheitlichen Gründen zurück. 2017 übernahm Hans Stöcklin den Vorsitz. 2020 legte er aus persönlichen Gründen das Amt nieder. Bei der Mitgliederversammlung im März 2020 stellten sich Klaus Richert als kommissarischer Vorsitzender und Erich Raffel als kommissarischer Vertreter zur Verfügung. Im Jahr 2021 wurden sie offiziell gewählt.

Für Unterhaltung wurde beim VdK, der 406 Mitglieder zählt, ebenfalls gesorgt. So führte das Duo Nathalie und Nadine vom Tanzstudio Phantasie (Leitung Nadine Stein) als Formation „Serenity“ Hip-Hop-Tänze vor. Und der Shanty-Chor Mannheim überbrachte unter der Leitung von Walter Krainhöfner musikalische Geburtstagsgrüße.

