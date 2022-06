Schwerer Verkehrsunfall bei Hockenheim - Straßensperrung

Hockenheim/Reilingen. Mindestens eine Person ist bei einem schweren Verkehrsunfall in Reilingen am Donnerstagvormittag verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, sind ein Rollerfahrer und ein Lastwagen kurz nach zehn Uhr an der Kreuzung der Landstraßen 723 und 599 zusammengestoßen. Der Streckenabschnitt ist derzeit an der Unfallstelle aufgrund der Bergungs- und Rettungsarbeiten gesperrt. Ein Rettungshubschrauber wurde angefordert. Genauere Hintergründe zur Unfallursache sind bislang noch nicht bekannt.

