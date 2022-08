Schwerer Unfall mit Motorrad

Schriesheim. Auf der Talstraße in Schriesheim ist es am Sonntagnachmittag zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen, an dem ein Motorradfahrer und ein Auto beteiligt waren. Nähere Angaben machte die Polizei bis zum Redaktionsschluss dieser Ausgabe am Abend keine. Auf Nachfrage sagte ein Sprecher, der Motorradfahrer sei nach Einschätzungen der Einsatzkräfte vor Ort möglicherweise lebensgefährlich verletzt worden.

Die Polizei meldete den Unfall am Sonntagnachmittag gegen 14 Uhr. Laut Mitteilung musste die L 596a / L 536 im Bereich zwischen Haus Stammberg und der Abzweigung nach Altenbach vollständig gesperrt werden. Ersten Erkenntnissen zufolge war es zwischen dem Motorrad und dem Pkw zu einem Frontalzusammenstoß gekommen. Neben Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Angaben zur Unfallursache konnten die Beamten noch keine machen. pol/agö