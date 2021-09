Schulstart für 781 Kinder

Die Sommerferien sind vorbei. Die neuen Erstklässler warten allerdings noch auf den Schulstart. In den Gemeinden und Städten der Region wird der Schulranzen erst zum Wochenende hin gepackt. Nach Angaben des Staatlichen Schulamtes in Mannheim gibt es im Rhein-Neckar-Kreis 4188 Schulanfänger, rund sechs Prozent mehr als im Vorjahr.

„Wir freuen uns riesig, dass die neuen Erstklässler kommen“, kündigt Schulleiterin Stefanie Zschätsch von der Strahlenberger Grundschule Schriesheim an. Im Gespräch mit den Verantwortlichen wird aber auch deutlich, dass die Einschulung von Corona-bedingten Vorgaben überschattet wird. So kann jedes Kind meist nur mit Eltern und Geschwistern zur Feier kommen. Damit Oma und Opa den besonderen Tag trotzdem miterleben, gibt es mancherorts einen Livestream.

Strahlenberger Grundschule Schriesheim

60 neue Schüler begrüßt die Schriesheimer Grundschule im neuen Schuljahr (Vorjahr: 52). 20 Kinder werden auf drei Klassen verteilt. „In der Regel sind wir aber eher zweizügig als dreizügig, das ist diesmal eine Ausnahme“, erklärt Schulleiterin Zschätsch. Das Schuljahr startet mit 195 Kindern, im Vorjahr waren es 184. Corona-bedingt plant die Schule am Samstag, 18. September, eine separate Einschulungsfeier für jede Klasse. Der Tag beginnt mit einem Gottesdienst in der evangelischen Kirche, wo auch die Feier stattfindet. Die Erstklässler werden danach im Spalier von den älteren Schülern empfangen und haben ihre erste Unterrichtsstunde. Die Begleitpersonen sind auf fünf begrenzt.

Graf-von-Oberndorff-Schule Neckarhausen

In Neckarhausen besuchen im neuen Schuljahr 36 Erstklässler die Grundschule (Vorjahr: 50). Die Kinder werden auf zwei Klassen aufgeteilt und feiern in diesen Gruppen am Samstag, 18. September, auch ihre Einschulung auf dem Schulhof im Grünen Klassenzimmer. „Wir halten die Feierlichkeiten schlichter und machen alles draußen“, betont Schulleiterin Angelika Engelhardt. Die Kinder dürfen in Begleitung von zwei Personen und Geschwisterkindern kommen. Die Schülerzahl ist in diesem Jahr auf 179 gesunken, im Vorjahr gab es noch 187.

Pestalozzischule Edingen

68 Kinder starten in Edingen in das neue Schuljahr (Vorjahr: 65) und es gibt sechs Klassen, da die Kinder der ersten und zweiten Klassen in den Jahrgängen gemischt werden. Damit zählt die Schule insgesamt 288 Kinder (Vorjahr: 284). 42 Erstklässler haben sich für das Ganztagsangebot angemeldet. „Dafür melden sich immer viele Kinder an“, informiert die Schule. Die Einschulung feiert die Schule am Samstag, 18. September, in der Pestalozzihalle. Die neuen Schulkinder dürfen in Begleitung von zwei Personen kommen.

Dalberg Schule Ladenburg

78 Erstklässler starten aufgeteilt in drei Klassen das Abenteuer Schule. Damit beginnt das neue Schuljahr an der Ladenburger Schule mit 280 Schülern, ein leicht sinkender Trend, der sich laut Schulleitung aber mit dem Bau der Neubaugebiete wieder regulieren sollte. Die Einschulungsfeier ist am Freitag, 17. September, in der Lobdengauhalle. Die Kinder dürfen in Begleitung von vier Personen kommen. Die älteren Schüler sind wegen der Coronakrise nicht vor Ort dabei und haben deshalb Videobotschaften vorbereitet.

Astrid-Lindgren Schule Ladenburg

In Ladenburg werden 23 Erstklässler einzügig eingeschult (Vorjahr: 44). Im zurückliegenden Schuljahr gab es zwei erste Klassen. Damit zählt die Schule 135 Mädchen und Jungen. Die Einschulungsfeier startet am Freitag, 17. September, mit einem Gottesdienst in der St. Galluskirche, danach folgt die Begrüßung der Erstklässler im Schulhof. An der Feier dürfen nur die Eltern und Geschwister der Schulkinder teilnehmen.

Hans-Thoma-Grundschule Heddesheim

Die Heddesheimer Grundschule begrüßt im neuen Schuljahr 97 Erstklässler (Vorjahr: 103). Damit besuchen 415 Kinder (Vorjahr: 423) die Schule. Die Erstklässler werden dabei auf vier Klassen aufgeteilt. 60 von ihnen haben sich für das Ganztagsangebot der Schule entschieden. Die Einschulungsfeier ist am Samstag, 18. September, im Bürgerhaus. Für jede Klasse gibt es ein 30-minütiges Zeitfenster. Danach geht es wie auch bei den anderen Schulen zur ersten Unterrichtsstunde. Auf dem Schulhof gibt es eine Fotostation und einen Umtrunk des Fördervereins. Im Bürgerhaus sind nur die Eltern und Geschwister dabei. Die Zweitklässler haben eine Videobotschaft mit eigenem Theaterstück vorbereitet.

Kurpfalz Grundschule Schriesheim

„Bei uns werden 49 Erstklasskinder eingeschult. Im vergangenen Jahr hatten wir 59 Kinder“, berichtet Schulleiterin Sabine Grimm. An der Schriesheimer Grundschule gibt es diesmal anstatt drei nur zwei Klassen. 21 Erstklässler zählt Grimm für das Ganztagsangebot. 235 Kinder besuchen die Schule, davon 102 im Ganztag. Die Einschulung feiert die Schule am Samstag, 18. September, aufgeteilt in Klassen mit einem Einschulungsgottesdienst auf dem Schulhof. Nur Eltern und Geschwisterkinder dürfen dabei sein.

Grundschule Altenbach

Im Schriesheimer Stadtteil nimmt die Grundschule 20 neue Erstklässler auf (Vorjahr: 20). In den insgesamt vier Klassen gibt es 66 Schüler, informiert Schulleiterin Anja Münster-Doubravsky. Für die Einschulungsfeier hat die Grundschule extra bei der Stadt nachgefragt, wie viele Personen in der Mehrzweckhalle am Freitag, 17. September, dabei sein können und kündigt an, dass pro Kind zwei Begleitpersonen mitkommen dürfen. Das Motto der Einschulung lautet „Lernatmosphäre“.

Friedrich-Ebert-Schule Ilvesheim

96 Erstklässler gehen im neuen Schuljahr auf die Ilvesheimer Grundschule (Vorjahr: 95). Wie schon im Vorjahr wird es vier erste Klassen geben. Damit zählt die Schule insgesamt 385 Kinder (Vorjahr: 405) – die erste Klasse war im Vorjahr fünfzügig. Die Einschulung feiert die Schule am Freitag, 17. September, aufgeteilt in zwei Feiern in der Mehrzweckhalle. Die zweite Klasse ist dabei und begrüßt die neuen Schüler mit einem Lied.

Grundschulen Hirschberg

Im Hirschberger Ortsteil Großsachsen starten zwei erste Klassen mit 30 Schülern in das neue Schuljahr (Vorjahr: 44). „In diesem Schuljahr haben wir acht Klassen mit 145 Schülern“, informiert Konrektorin Myriam Rachid-Dilling. Die Einschulungsfeier ist am Freitag, 17. September, in der Sachsenhalle.

In der Martin-Stöhr-Grundschule Leutershausen gibt es 54 Erstklässler (Vorjahr: 58) und zwei erste Klassen. Im zurückliegenden Schuljahr waren es drei Klassen, berichtet Rektorin Sabine Keuthen-Brandt. 26 Kinder haben sich für das Ganztagsangebot der Schule angemeldet. Die Schule zählt damit insgesamt 222 Kinder. Am Freitag, 17. September, feiert die Grundschule klassenweise im Schulhof.

Friedrichsfeldschule

Für 45 Kinder beginnt am Samstag, 18. September, die Schulzeit (Vorjahr: 49). Aufgeteilt in zwei Klassen gibt es in der Turnhalle eine Einschulungsfeier, bei der drei Begleitpersonen dabei sein dürfen. Normalweise folgt nach der ersten Unterrichtsstunde gemeinsames Kaffee trinken und Kuchen essen, das Corona-bedingt ausfällt. Darüber informiert die Schule. 185 Kinder besuchen die Grundschule derzeit.

Grundschule Seckenheim

Die Seckenheimer Grundschule hat zwei verschiedene Standorte: An der Stammschule in der Zähringer Straße starten 75 Erstklässer (Vorjahr: 70) aufgeteilt in drei Klassen in das neue Schuljahr, insgesamt zählt die Schule damit 251 Kinder. In der Außenstelle Süd gibt es 50 Erstklässler, aufgeteilt in zwei Klassen (Vorjahr: 53). Dort gehen insgesamt 192 Kinder zur Schule. Die Einschulungsfeiern werden getrennt: Die Stammschule feiert am Donnerstag, 17. September, in der Schulturnhalle, die Außenstelle in der Richard-Möll-Sporthalle. Die Kinder dürfen zwei Personen mitbringen.