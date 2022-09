Schulen werden modernisiert

15 Tonnen CO2 spart die Stadt Ladenburg nun jedes Jahr, allein durch den Einbau von energiesparenden LEDs in Schulen. Im Verlauf der Sommerferien hat sich in den Bildungseinrichtungen der Stadt das eine oder andere Detail geändert – jedoch mit großer Wirkung. Bei einer Begehung am Donnerstag stellten Bürgermeister Stefan Schmutz und Götz Speyerer, Abteilungsleiter Hochbau, Bauunterhaltung und

...