Schreiber flaniert

Ladenburg. Der Spiegel-Bestseller-Autor Daniel Schreiber aus Berlin ist am Donnerstag, 3. November, um 19 Uhr mit seinem Langessay „Allein“ zu Gast bei der literarischen Reihe „Flaneure & Flaneusen“ in Ladenburg. Schreiber leuchtet aus, welche Rolle Freundschaften im Leben spielen: Können sie eine Antwort auf den Sinnverlust in einer krisenhaften Welt sein?

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Ein solcher Lesespaziergang findet noch zweimal in diesem Jahr statt. Ob und wie die Reihe im kommenden Jahr fortgesetzt wird, steht zum jetzigen Zeitpunkt noch in den Sternen teilt Carolin Callies als Sprecherin des Organisationsteams vom Verein vielerorts mit.

Daniel Schreiber ist zu Gast bei „Flaneure & Flaneusen“. © Hansa Verlag

Am Sonntag, 27. November, wird um 15 Uhr Ariane Koch (Die Aufdrängung) erwartet. Treffpunkt ist jeweils ab 30 Minuten vor Veranstaltungsbeginn an der Stadtbibliothek (Hauptstraße 8). Dort erhalten Teilnehmende einen Leih-Kopfhörer. Die Karte kostet fünf Euro bei der Buchhandlung am Rathaus, Domhofgasse 3, Telefon: 06203/12111. pj