Schlosspark nachts geschlossen

Der Weinheimer Schlosspark wird künftig an den Wochenenden nachts geschlossen. Das teilte die Stadt jetzt mit. Es sei eine Entscheidung, die sich Oberbürgermeister Manuel Just und Bürgermeister Torsten Fetzner nicht leicht gemacht hätten, wie es in der Mitteilung heißt.

„Aber schon die aktuellen Erfahrungen nach ersten warmen Wochenenden – mit Verschmutzung und Vandalismus – machte sie unumgänglich“, schreibt die Stadt. Die neue Regelung gilt ab Freitag, 1. April. Dann wird der Schlosspark jeweils freitags und samstags ab Einbruch der Dunkelheit abgeschlossen. Die Sperrung an diesen beiden Wochenend-Abenden solle zunächst bis auf Weiteres gelten. Mit dieser Maßnahme habe die Stadt im vergangenen Sommer gute Erfahrungen gemacht.

Der Weinheimer Schlosspark soll vor Müll geschützt werden. © Stadt Weinheim

Übergriffe hatten zuvor immer wieder zu Sachbeschädigung, auch im Bereich der öffentlichen Toiletten und zu Sonderschichten der Bauhofmitarbeiter in den frühen Morgenstunden geführt. „Auch die Beschwerden wegen nächtlicher Ruhestörung durch feiernde Gruppen haben zugenommen“, teilt das Rathaus mit. Die Erfahrung habe gezeigt, dass Besucher nach Einbruch der Dunkelheit oft keine Rücksicht auf das Gelände und die Umwelt legten. Morgens spätestens um 7 Uhr wird der Park wieder geöffnet. „Wir haben die Hoffnung, dass einige rücksichtslose Zeitgenossen dadurch vielleicht ein bisschen realisieren, dass nicht nur die Natur, sondern auch andere Personen unter ihnen zu leiden haben“, wird OB Just zitiert. red

