Sattelzug fährt auf A6 in Sperrwand

Hockenheim. Am frühen Freitagmorgen ist eine 47-jährige Lastwagen-Fahrerin mit ihrem Sattelzug von der A61 auf die A6 in Richtung Heilbronn unterwegs gewesen. Aufgrund Unachtsamkeit übersah sie auf Höhe der Rastanlage Hockenheim-West eine auf der rechten Fahrspur abgestellte Sperrwand einer Baustelle und konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, so dass es zu einer Kollision mit der Sperrwand kam.

Durch die Kollision blockierte der nicht mehr fahrbereite Sattelzug den rechten und mittleren Fahrstreifen. Für die Dauer der Unfallaufnahme, Reinigungs- und Bergungsarbeiten musste die Fahrbahn Richtung Heilbronn voll gesperrt werden. Der nachfolgende Verkehr konnte über die Rastanlage Hockenheim-West umgeleitet werden. Dennoch kam es zu Verkehrsbehinderungen und einer Staubildung bis zu einer Länge von einem Kilometer.

Während der Schaden am Sattelzug mit 60 000 Euro beziffert wird, beläuft sich der Schaden an der Sperrwand auf 20 000 Euro. Nach Beendigung der Aufräumarbeiten konnte die A6 kurz vor 6 Uhr wieder vollständig für den Verkehr freigegeben werden.

