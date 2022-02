Singen macht glücklich. Es hilft gegen Stress, Depressionen und Angst, und es ist gesund. Doch all das liegt derzeit in den Chören der Region nahezu brach – wegen Corona. Der Sängerkreis Weinheim und seine Vereine werden ungeduldig und stehen in den Startlöchern, wie deren Vorsitzender Rudi Neumann mitteilt. Und er findet deutliche Worte: „Langsam aber sicher haben die Gesangvereine im

