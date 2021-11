Runder Tisch mit Handel und Bürgern

Nach dem positiven Auftakt im Mai lädt Ladenburgs Bürgermeister Stefan Schmutz am Dienstag, 16. November, um 19 Uhr erneut Gewerbetreibende aus Gastronomie und Einzelhandel sowie die Einwohnerschaft der Altstadt zu einem virtuellen Runden Tisch ein. In der Abschlussrunde möchte Schmutz mit allen Beteiligten über ihre Erfahrungen mit der befristeten Erweiterung der Außengastronomie während der Sommermonate und der Verkehrsberuhigung in der Hauptstraße ins Gespräch kommen.

Den Link zur Videokonferenz und nähere technische Informationen gibt’s unter www.ladenburg.de/rundertisch. Anmeldung per Mail an: info@ladenburg.de.