Rückzugsraum für Familien

Corona, Konjunktursorgen – Fremdwörter für die Firma Viebrockhaus. 2021 lief es für das Unternehmen sehr gut. Allein der Standort Hirschberg baute 130 Häuser, bundesweit waren es 1050. In Hirschberg befindet sich einer von fünf Musterhausparks. Von hier aus will das norddeutsche Bauunternehmen im Süden weiter expandieren.

Junge Familien zählt der Vertriebsleiter des Hirschberger Musterhausparks, Tobias Berg, zu den klassischen Kunden des Bauunternehmens, welches 1954 im niedersächsischen Harsefeld gegründet wurde. Pro Woche kommen rund 100 Besucher, um sich die sechs Musterhäuser am Standort Hirschberg anzusehen, die man auch im Vorbeifahren auf der A 5 nicht übersehen kann. Vor Corona lag die Zahl zwischen 150 und 200. „Die Menschen wollen ein Eigenheim. Früher war das Land die Pampa, jetzt ist es das Paradies. Junge Eltern suchen einen Rückzugsraum“, erklärt Berg.

Viele norddeutsche Elemente

50 Systemhäuser stehen den Kunden zur Auswahl. „Wir haben viele norddeutsche Elemente. Dies hängt mit unserer Herkunft zusammen“, fügt der Vertriebsleiter hinzu. Sein Unternehmen hat allein am Standort Hirschberg neun eigene Maurer- und Betonbaukolonnen, die im Süden arbeiten. Dabei reicht das Vertriebsgebiet aktuell bis nördlich von Stuttgart. Um vor unangenehmen Überraschungen im Erdreich geschützt zu sein, sind sogar eigene Geologen beschäftigt, die die Grundstücke vorab untersuchen.

„Unsere Häuser fangen ab 300 000 Euro an“, erklärt der Vertriebsleiter, doch der Preis kann auch durchaus schon mal auf eine Million Euro klettern. „Wir haben eine gehobenere Klientel“, bekennt er. Der nach eigenen Angaben größte Massivhaushersteller Deutschlands sagt auch klar, was er leistet und was nicht. „Wir sind Systemhaushersteller mit Modulen. Wir arbeiten nicht im Bestand. Entweder neu oder gar nicht“, umschreibt der Vertriebsleiter die Unternehmensphilosophie: „Wir sind eine Maurer- und Baufirma und keine Vertriebsfirma. Und wir setzen Stein auf Stein auf traditionelle Handwerkskunst. Es gibt bei uns keine Fertigteile.“

Seit Jahrzehnten setzt das Unternehmen auf nachhaltiges Bauen. Die Bauwilligen seien dafür sensibilisiert, vor allem für die Energieeffizienz der Häuser, wie Berg sagt. Die verwendeten Produkte stammten ausschließlich aus Deutschland. Zur grünen Firmenphilosophie gehört auch, dass es seit 2007 nur noch Klimaschutz- oder Energiesparhäuser gibt, die völlig ohne Gas und Öl auskommen. Seit 2016 gilt KfW 40plus als Standard. Dazu gehört auch eine Photovoltaikanlage.

Komplett autark

Im Musterhaus „Maxime 300“ (eine Stadtvilla) zeigt Berg, wie das in der Praxis funktioniert. Die Solaranlage auf dem Dach liefert den Strom. „Der Hauseigentümer wird somit komplett autark“, verspricht der Vertriebsleiter. Im Technikraum ist auch zu erkennen, was Viebrockhaus mit „Wohngesundheit“ meint. „Diese beruht auf den fünf Sinnen und umfasst die Themen Luft, Wasser, Temperatur und Hygiene, Licht und Schall“, erklärt Berg. Luftgütesensoren messen die Kohlendioxidkonzentration und regeln den Lüftungsaustausch. Das Mauerwerk besteht aus zweischaligen massiven Klimaschutzwänden. Auch der Lärm wird dadurch abgehalten. Zum Beweis öffnet Berg ein Fenster, das dreifach verglast ist. Draußen ist deutlich der Lärm der A 5 zu hören. Kaum schließt er das Fenster, kehrt Stille in das Wohnzimmer ein.

Bis der Traum vom Eigenheim in Erfüllung geht, dauert es allerdings seine Zeit. Die reine Bauzeit der Häuser sind laut Berg eigentlich nur vier bis sechs Monate. Aufgrund der Hochkonjunktur sollten die Häuslebauer aber lieber eineinhalb Jahre Wartezeit einkalkulieren.