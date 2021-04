Rhein-Neckar-Kreis: Ein weiterer Corona-Toter

Das Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises hat am Mittwoch einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet. Wie die Behörde mitteilte, handelte es sich um einen Mann im Alter zwischen 60 und 70 Jahren. Genauere Angaben werden wegen des Persönlichkeitsschutzes nicht gemacht. Insgesamt sind im Rhein-Neckar-Kreis seit Beginn der Pandemie 382 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus registriert worden.

Am Mittwoch meldete das Landratsamt darüber hinaus 122 Neuinfektionen. 1215 Menschen sind wegen eines positiven Corona-Tests aktuell in Isolation, sie werden in der behördlichen Statistik als „aktive Fälle“ geführt. Die Inzidenz sank im Vergleich zum Vortag etwas und liegt nun bei 144,6. Dieser Wert gibt an, wie viele Menschen je 100 000 Einwohner sich mit dem Virus infiziert haben.

Blick in die Kommunen

Die Corona-Zahlen in den Kommunen zwischen Neckar und Bergstraße (vorn die Gesamtzahl der Infektionen, in Klammern die Neuinfektionen und aktiven Fälle):

Edingen-Neckarhausen: 514 (0/19)

Heddesheim: 454 (4/40)

Hirschberg: 314 (3/9)

Ilvesheim: 341 (0/15)

Ladenburg: 377 (5/24)

Schriesheim: 345 (1/18)

Weinheim: 1527 (14/85)