Wegen der anhaltend niedrigen Corona-Zahlen werden ab Montag, 7. Juni, voraussichtlich weitere Lockerungen im Rhein-Neckar-Kreis greifen. Das teilte das Landratsamt am Freitag mit. Die neuen Regelungen betreffen insbesondere die Testpflicht. Sie wird für Aktivitäten im Freien entfallen, so zum Beispiel in Freibädern und in der Außengastronomie. Auch Nachweise über eine auskurierte

...