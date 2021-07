Rhein-Neckar-Kreis: 14 Corona-Tote vom Februar nachgemeldet

14 Corona-Tote an einem Tag im Rhein-Neckar-Kreis? Bei den am Donnerstag veröffentlichen Zahlen des Landratsamts liegt die Vermutung nahe: Da war wohl etwas schiefgelaufen. Tatsächlich erklärt die Behörde: „Die neu gemeldeten Todesfälle waren bislang in der Datenbank des Gesundheitsamtes fälschlicherweise als ,genesene Personen’ geführt, weil keine Meldungen über ihren Tod vorlagen.“ Die Personen seien laut Totenschein allesamt im Februar mit oder an Corona verstorben. Es handelte sich demnach um zwei Männer und zwölf Frauen. Vier von ihnen waren zwischen 70 und 80 Jahre alt, sieben zwischen 80 und 90 und drei über 90.

Aufgefallen war die Datenpanne nach Auskunft eines Behördensprechers bei der Eingabe der Totenscheine in ein Meldesystem. Diese erreichten das Gesundheitsamt des Öfteren mit einem längeren Zeitverzug. Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 würden der Behörde ansonsten von den Einrichtungen (Krankenhäuser, Heime etc.) oder von Angehörigen gemeldet - eine Verpflichtung dazu bestehe aber nicht. Und so lange dem Gesundheitsamt keine anderen Informationen vorlägen, würden Infizierte nach Ablauf der Quarantäne automatisch als „genesen“ geführt.

Abseits der Statistik ist die tatsächliche Corona-Situation im Kreis weiterhin entspannt. Die einzige am Donnerstag gemeldete Neuinfektion gab es in Weinheim. Hier die Zahlen aus den Kommunen zwischen Neckar und Bergstraße, vorn alle Corona-Fälle bisher, in Klammern die Neuinfektionen und aktiven Fälle.

Edingen-Neckarhausen: 567 (0/0)

Heddesheim: 508 (0/0)

Hirschberg: 339 (0/1)

Ilvesheim: 368 (0/1)

Ladenburg: 426 (0/2)

Schriesheim: 374 (0/1)

Weinheim: 1713 (1/3)