Reifen geplatzt wegen herausgehebelten Gullideckeln in Lobbach

Lobbach. Wegen eines herausgehebelten Gullideckels in Lobbach ist der Reifen eines Taxis am frühen Freitagmorgen geplatzt. Die Fahrerin war auf der Hauptstraße unterwegs, als sie einen lauten Knall und merkwürdige Geräusche von ihrem rechten Vorderreifen vernahm, berichtet die Polizei. Sie hielt sofort an, um das Fahrzeug zu untersuchen. Bislang unbekannte Täter hatten mehrere Gullideckel herausgehebelt. Verletzt wurde durch die Gefahrenstellen niemand. Wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr leitete die Polizei Ermittlungen ein. Zeugen der Tat werden gebeten, Hinweise unter der Rufnummer 06223/9254-0 abzugeben.

