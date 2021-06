Raubüberfall auf Wettbüro in Weinheim - bewaffneter Täter und Komplize flüchtig

Weinheim. Ein Unbekannter hat am Mittwochnachmittag in Weinheim ein Wettbüro überfallen. Dabei soll er nach ersten Angaben der Polizei einen Angestellten gegen 14.20 Uhr in dem Wettbüro in der Grundelbachstraße mit einer Pistole bedroht und Bargeld gefordert haben. Anschließend flüchtete er samt Beute in noch unbekannter Höhe in Richtung Stadtmitte. Bei dem Fluchtwagen soll es sich um einen dunklen 1er BMW handeln.

Zuvor war der Täter zu Fuß in die Straße "Leibengässchen" geflüchtet. Dort soll ihn ein Komplize im Fluchtwagen in Empfang genommen haben. Das Duo könnte anschließend unter anderem in der Birkenauer Talstraße, möglicherweise auch auf der Bergstraße/B3 und/oder bei der Fahrt in Richtung A5 unterwegs gewesen sein, teilte die Polizei zu einer möglichen Fluchtroute weiter mit.

Der Täter wird von der Polizei wie folgt beschrieben: Er wurde auf ein Alter von Mitte 20 geschätzt. Bei einer Körpergröße von 1,85 Metern sei er von schlanker Statur. Weiter wurde mit einem südländischen Aussehen beschrieben. Zum Tatzeipunkt war er größtenteils dunkel gekleidet. Er trug einen dunklen Kapuzenpulli und eine dunkle Schirmmütze. Dazu hatte er einen weißen Mund-Naschenschutz auf. Vom Komplizen konnten die Beamten keine Bescheibung herausgeben.

Die Polizei fahndet aktuell mit einem Großaufgebot nach dem Täter. Auch ein Hubschrauber ist im Einsatz.

Hinweise nimmt die Polizei unter den Telefonnummern 0621/174-4444 und 06201/1003-0 entgegen. Neben Hinweisen zur Tat, den Tätern, zum Fluchtwagen und zu der Fluchtroute stellen sich die Fahnder vor allem die Frage, ob Zeugen vor der Tat zwei Personen aufgefallen sein könnten, die sich in verdächtiger weise im Leibengässchen aufhielten.