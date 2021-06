Raubüberfall auf Wettbüro in Weinheim - bewaffneter Täter flüchtig

Weinheim. Ein Unbekannter hat am Mittwochnachmittag in Weinheim ein Wettbüro überfallen. Dabei soll er nach ersten Angaben der Polizei einen Angestellten gegen 14.20 Uhr in dem Wettbüro in der Grundelbachstraße mit einer Pistole bedroht und Bargeld gefordert haben. Anschließend flüchtete samt Beute in noch unbekannter Höhe in Richtung Stadtmitte. Bei dem Fluchtwagen soll es sich um einen dunklen 1er BMW handeln.

Die Polizei fahndet aktuell mit einem Großaufgebot nach dem Täter. Auch ein Hubschrauber ist im Einsatz.

Hinweise nimmt die Polizei unter den Telefonnummern 0621/174-4444 und 06201/1003-0 entgegen.