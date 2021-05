Rathäuser bieten Mitarbeitern Job-Ticket an

Bald können auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Städte Ladenburg, Schriesheim und Viernheim sowie der Gemeinden Heddesheim, Hirschberg und Laudenbach das vergünstigte Job-Ticket der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (rnv) nutzen. „Zukünftig können somit insgesamt bis zu 1200 Verwaltungsmitarbeiter das Auto stehen lassen und auf den umweltfreundlichen Nahverkehr umsteigen“, schreibt das Verkehrsunternehmen in einer Pressemitteilung. Heddesheims Bürgermeister Michael Kessler hatte die Neuerung für sein Rathaus in der jüngsten Gemeinderatssitzung angekündigt (wir berichteten).

„Mit dem Job-Ticket geben wir einen wichtigen Impuls“, wird Kessler nun in der Mitteilung zitiert, auch im Namen seiner Amtskollegen Matthias Baaß aus Viernheim, Stefan Schmutz aus Ladenburg, Hansjörg Höfer aus Schriesheim, Ralf Gänshirt aus Hirschberg und Benjamin Köpfle aus Laudenbach. Das bereits vorhandene Nahverkehrsangebot noch attraktiver zu machen, darin sieht er das Potenzial für die beteiligten Kommunen. „Das Fahrtangebot und die Anbindung durch Busse und Bahnen sind gut und mit dem Job-Ticket auch sehr günstig. Unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern steht hier ein attraktives Mobilitätsangebot zur Verfügung.“, so Kessler.

Fast 40 000 Nutzer

„Das Job-Ticket wird bereits von fast 40 000 Fahrgästen der rnv genutzt und ist durch den Arbeitgeberzuschuss die günstigste verfügbare Jahreskarte für Erwachsene“, berichtet Christian Specht, Erster Bürgermeister der Stadt Mannheim, rnv-Aufsichtsratsvorsitzender und Vorsitzender des Verkehrsverbunds Rhein-Neckar (VRN). Dass seine Amtskollegen an der Bergstraße das Job-Ticket nun auch anbieten, freue ihn. „So stoßen sie ein Umdenken an, schaffen bei ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einen Anreiz zum Umstieg auf den ÖPNV und leisten somit einen wichtigen Beitrag für die Umwelt und die Verkehrswende in der Metropolregion Rhein-Neckar“, so Specht.

„In einer Zeit, in der die Verkehrsunternehmen aufgrund der Corona-Krise finanziell unter starkem Druck stehen, hat diese Einigung genau die richtige Signalwirkung – auch für das Gelingen der Verkehrswende in der Metropolregion“, fügt Christian Volz, Kaufmännischer Geschäftsführer der rnv hinzu. „Das Job-Ticket ist gerade für Städte ein einfaches und zielführendes Element des Betrieblichen Mobilitätsmanagements. Es unterstützt die Mitarbeiterförderung, erhöht die Motivation und leistet einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz“, betont Volz.

Das neue Job-Ticket kostet die Angestellten der Verwaltungen durch den Arbeitgeberzuschuss nur rund die Hälfte einer vergleichbaren Zeitkarte. Es gilt im gesamten Verkehrsverbund und bietet zudem die Möglichkeit zur Mitnahme von bis zu vier Erwachsenen an Werktagen nach 19 Uhr sowie am Wochenende. Laut rnv ist das Job-Ticket durch den Arbeitgeberzuschuss die derzeit günstigste verfügbare Jahreskarte für Erwachsene. red/agö