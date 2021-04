Radfahrer bei Sturz schwer verletzt

Schriesheim. Bei einem Sturz am Sonntagnachmittag ist ein Radfahrer in Schriesheim schwer verletzt worden. Wie der Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr mitteilte, war der Mann im Bereich Fensengrund in Richtung Weites Tal querfeldein unterwegs, als er auf einem Trampelpfad stürzte. Er lag gut eine halbe Stunde im Wald, als Spaziergänger auf seine Hilferufe aufmerksam wurden.

Nach der Alarmierung rückten sowohl die Feuerwehr als auch die Polizei und der Rettungsdienst aus. Um das schwer zugängliche Gelände zu erreichen, war unter anderem auch ein Quad im Einsatz. Es handelt sich dabei um eine Art Motorrad, allerdings mit vier Rädern.

Der Verletzte wurde in einer speziellen Trage zu einem Rettungshubschrauber gebracht. Dieser brachte den Mann in eine Klinik. Während des Einsatzes war der Griethweg kurzzeitig gesperrt, da er als Landeplatz für den Hubschrauber benötigt wurde.