Poser-Kontrollen im Stadtgebiet nach Anwohnerbeschwerden

Weinheim. Autoposer sollen in Weinheim vermehrt in den Abendstunden ihre Runden drehen. Deswegen führte die Polizei am Donnerstag zwischen 17 Uhr und 23.30 Uhr mobile Schwerpunktkontrollen im Stadtgebiet durch, berichtete die Behörde am Freitag. Dabei stellten die Beamtinnen und Beamten bei sechs Fahrzeugen fest, dass die Betriebserlaubnis erloschen war. Eines der Fahrzeuge sei in der Folge sichergestellt worden und soll nun technisch untersucht werden. Zudem wurden ein Rotlichtverstoß sowie ein Verstoß gegen das Jugendschutzgesetz festgestellt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Einer Autofahrerin wurde die Weiterfahrt wegen mehreren Mängeln am Fahrzeug untersagt. In zehn weiteren Fällen stellten die Beamten ebenfalls Mängelberichte aus. Innerhalb einer vorgegeben Frist können die betroffenen Fahrer die Beanstandungen beheben lassen. Ansonsten drohen weitere Konsequenzen. Zudem müssten die Fahrer allesamt mit entsprechenden Anzeigen rechnen.

Mit den Schwerpunktkontrollen reagierten die Beamtinnen und Beamten auf Beschwerden aus der Bevölkerung , aus der vermehrt vermeldet worden sei, dass es „vor allem in den Abendstunden immer wieder zu Ruhestörungen, ausgehend von hochmotorisierten Fahrzeugen im Stadtgebiet, kommen soll“, hieß es seitens de rBehörde. Auch in den kommenden Wochen soll die Erhöhung der Verkehrssicherheit in Weinheim verstärkt im Fokus stehen, kündigte die Polizei an.