Pop-Hits, Balladen und Evergreens

Mit seinem Soloprogramm gastiert der Musiker Patrick Weiser am Sonntag, 24. Oktober, 19 Uhr, erstmals in Majers Weinscheuer. Der Schwetzinger ist in Schriesheim bestens bekannt: Seit 2018 sorgt der Gitarrist mit seiner Band „who2ladies“ während des Mathaisemarktes regelmäßig für Partystimmung.

Mit dem Format „Weiser &Wine” vereint der Musiker nun Cover-Musik mit gemütlicher Wohnzimmeratmosphäre. Dabei treffen aktuelle Pop-Hits auf gefühlvolle Balladen und musikalische Evergreens. Zur Premiere wird Weiser begleitet von der Sängerin Larissa Schuppel.

Patrick Weiser spielt am Sonntag in der Weinscheuer Majer. © Weingut Majer

Für kulinarische Leckereien ist gesorgt. Der Eintritt ist frei, doch für Spenden ist der Künstler dankbar. Beginn ist um 19 Uhr, Einlass um 18 Uhr. Es gilt die 3G-Regel. Die Plätze sind begrenzt, so dass eine verbindliche Voranmeldung online (siehe unten) notwendig ist. -tin