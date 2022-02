Polizei ermittelt wegen Skimming

Lampertheim. Die Polizei ermittelt wegen einer illegalen Vorrichtung an einem Geldautomaten in einem Lebensmittelmarkt der Gaußstraße in Lampertheim. Laut Polizeibericht soll das Gerät am Mittwoch, 2. Februar zwischen 8.40 und 8.45 von einem unbekannten Täter mit dunklen Schuhen und weißer PUMA Aufschrift präpariert worden sein. Am Donnerstag, 3. Februar, wurden zwei Skimming-Module am Gerät gefunden, welche PIN und Kartendaten auslesen können. Dadurch sei es möglich, eine Kopie anzufertigen und Geld abzuheben. Durch die rechtzeitige Entdeckung sei jedoch kein Vermögensschaden entstanden.

Die Polizei sucht nach Zeugen und bittet um Hinweise an das Kommissariat für Cybercrime in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 /969-0.