Speyer. Wegen einer Veranstaltung der Evangelischen Kirche der Pfalz in der Gedächtniskirche in Speyer sind die Parkflächen im direkten Umfeld (Bartholomäus-Weltz-Platzund Schwerdstraße) am Sonntag, 21. März 2021 zwischen 12 und 19 Uhr gesperrt. Darauf weist die Stadt Speyer am Montag hin. Auch Monatsparkscheininhaber sind von der Sperrung betroffen.

