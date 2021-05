Open Air am „Martinstag“

Am 13. Mai begeht die Kirchengemeinde Mannheim St. Martin ihren „Tag der Seelsorgeeinheit“. Inzwischen ist dieser Tag, auch bekannt als „Martinstag“, zu einer festen Größe der katholischen Kirchengemeinden von Edingen, Friedrichsfeld, Neckarhausen und Seckenheim geworden. In diesem Jahr, erneut an Christi Himmelfahrt, lädt Pfarrer Markus Miles im Rahmen eines Open-Air-Gottesdienstes unter Einhaltung der Hygiene- und Schutzmaßnahmen auf den Kirchplatz in St. Bonifatius Friedrichsfeld ein. Die Feier, welche von den Geschwistern Lewczuk mitgestaltet wird, beginnt um 10.30 Uhr. Um eine vorherige Anmeldung unter st.martin-ma.de wird gebeten.

Hilfe für Indien

Mit der Kollekte möchte man Caritas unterstützen, um Corona-Opfern in Indien dringend benötigte Hilfen zukommen zu lassen. Caritas arbeitet mit lokalen Partnern mit Hochdruck am Aufbau von Quarantäne-Zentren. Diese werden in den Staaten Delhi, Uttar Pradesh, Maharashtra, Karnataka und Bihar in der Nähe von Kliniken errichtet und dienen der Erstversorgung von Covid-19-Patienten. Dafür werden sowohl Inhalationsgeräte, welche die Symptome lindern, als auch Sauerstoffmessgeräte angeschafft, um beurteilen zu können, wer dringend in die Klinik verlegt werden muss. hat