Ölspur in Rauenberg führt zu verunfalltem Auto - Fahrer geflüchtet

Rauenberg. Eine Ölspur in Rauenberg hat am Sonntag zu einem verunfallten Auto geführt. Wie die Polizei berichtet, zog sich die Spur im Bereich der Kreisstraße 4169 in Richtung Malschenberg über 1,2 Kilometer. In der Friedhofstraße fanden die Beamten gegen 00.45 Uhr den Audi ohne Kennzeichen, der offensichtlich zuvor über eine Verkehrsinsel gefahren war und die Ölwanne dabei beschädigt hatte. Personen befanden sich nicht in dem Fahrzeug. Die Ermittlungen zu dem unbekannten Unfallverursacher laufen. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder dem Fahrer geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06222/57090 zu melden.

