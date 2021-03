Rhein-Neckar. Mannheim und Ludwigshafen scheinen die stürmische Nacht von Donnerstag auf Freitag sehr glimpflich überstanden zu haben.

AdUnit urban-intext1

Der Mannheimer Polizei lagen bis zum Morgen keine Meldungen vor, der Feuerwehr- und Katastrophenschutz teilte auf Anfrage mit, die Nacht sei „ohne Weltbewegendes“ verstrichen. Den Einsatzkräften wurden lediglich ein umgestürzter Baum und ein abgeknickter Telefonmast auf der Friesenheimer Insel gemeldet.

Die Polizei Ludwigshafen verzeichnete nach eigener Aussage zwar einige Vorfälle und Schäden in einer Gesamthöhe von 11 000 Euro, jedoch wie in Mannheim nur kleinere Vorkommnisse.

Der Sturm sorgte ab der Mittagszeit jedoch für eine Vielzahl polizeilicher Einsätze auf Autobahnen und Kraftfahrstraßen. Eine Ackerfolie wurde um 12.15 Uhr auf die Fahrbahn der A 61, Gemarkung Weisenheim am Sand, geweht. Sie konnte schnell beseitigt werden, so dass sich keine Unfälle ereigneten. Um 13.51 Uhr erfasste eine Sturmböe den Anhänger eines Porsche. Der Fahrer war auf der A 61 Richtung Speyer unterwegs. Bei Großniedesheim riss eine Böe Plane und Gestänge vom Anhänger. Die Gegenstände flogen auf die Gegenfahrbahn, wo sie auf zwei Autos trafen und sie beschädigten. Es entstand ein Schaden in Höhe von 8500 Euro.

AdUnit urban-intext2

Zerbrochene Steinfliesen mussten um 16.14 Uhr von der Fahrbahn der B 9 kurz hinter dem Autobahnkreuz Oggersheim geräumt werden. Offensichtlich hatte der Sturm die Fliesen von einem Anhänger auf die Fahrbahn geweht. Durch den schnellen Einsatz konnten Unfälle verhindert werden.

Auf der A 6 in Höhe Heuss-Brücke ragte um 16.28 Uhr ein verschobenes Verkehrsschild in die Fahrbahn. Die Gefahrenstellte wurde beseitigt. Um 17.21 Uhr mussten Polizeikräfte einen Baum, der in die Fahrbahn auf der A 65 Höhe Anschlussstelle Mutterstadt-Ruchheim ragte, zur Seite ziehen. Die Beschilderung der Baustelle auf der A 65 kurz hinter Haßloch war um 0.34 Uhr umgeweht wordenund ragte in die Fahrbahn. Die Beschilderung wurde von der Polizei zur Seite geräumt und die verantwortliche Firma verständigt. Schließlich ragte ein weiterer Baum um 0.48 Uhr in die Fahrbahn der A 650 Höhe Ellerstadt. Polizeibeamte beseitigten auch diese Gefahr.

AdUnit urban-intext3

Der Deutsche Wetterdienst meldet unterdessen anhaltende Sturmböen bis Mitternacht. Die Warnung gilt für die Städte Mannheim und Ludwigshafen, den Rhein-Pfalz- und Rhein-Neckar-Kreis sowie die Stadt Heidelberg und den Kreis Bergstraße.

AdUnit urban-intext4