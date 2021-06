Nur fünf neue Corona-Fälle

Die Corona-Zahlen im Rhein-Neckar-Kreis sind weiter rückläufig. Am Freitag meldete das Landratsamt auf seinen Internetseiten lediglich fünf neue Fälle gegenüber dem Vortag. Eine so niedrige Zahl an Neuinfektionen gab es zuletzt Anfang Oktober. Einen Trend nach unten weist dementsprechend auch die Sieben-Tage-Inzidenz auf: Sie sank gegenüber Donnerstag nochmals um 1,6 auf 15,9. Der Wert gibt an, wie viele von 100 000 Einwohnern sich rein rechnerisch innerhalb der vorangegangenen Woche neu mit dem Coronavirus infiziert haben.

In den Kommunen zwischen Neckar und Bergstraße gab es zuletzt nur noch in Weinheim eine Neuinfektion. Ladenburg war am Freitag bereits den achten Tag in Folge „corona-frei“. Im Folgenden die Zahlen, vorn alle bisherigen Fälle, in Klammern die Neuinfektionen und die Zahl der noch infizierten Menschen:

Edingen-Neckarhausen: 567 (0/1)

Heddesheim: 508 (0/1)

Hirschberg: 339 (0/1)

Ilvesheim: 367 (0/1)

Ladenburg: 424 (0/0)

Schriesheim: 373 (0/1)

Weinheim: 1710 (1/17)