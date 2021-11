Notbremse für den „Adventsbummel“

Erst abgespeckt, jetzt abgesagt: Die Rede ist vom 1. Ladenburger „Adventsbummel“. Das aufgelockerte Konzept war als Ersatz für das zentrale Weihnachtsdorf auf dem Marktplatz eine Zeit lang Corona-tauglich erschienen. Noch am Montag hieß es nur einschränkend, dass weder warme Speisen noch Glühwein zu haben seien, die Flaniermeile aber ohne Zugangskontrollen starte.

Am Mittwoch zogen die Verantwortlichen im Rathaus die Notbremse: Der Bauhof ist beauftragt, die Hütten auf Marktplatz und Kirchenstraße wieder abzubauen. Händlerinnen und Händlern werden gezahlte Gebühren zurückerstattet. Denn jetzt herrschen wegen stark steigender Coronazahlen die strengeren Regeln der Corona-Alarmstufe II im Land. In Lebensbereichen, die als besonders riskant einzuschätzen sind, gilt das 2Gplus-Prinzip. Das bedeutet für Adventsmärkte Zäune und Zugangskontrollen, was kleinere Kommunen wie Ladenburg organisatorisch überfordert: Denn Zugang haben nur noch Geimpfte oder Genesene, die zusätzlich einen negativen Antigen- oder PCR-Test vorlegen. „Wir haben gehofft bis zum Schluss, doch leider lässt uns die aktuelle Situation keine andere Wahl“, bedauert Bürgermeister Stefan Schmutz und appelliert an alle, sich impfen zu lassen. Nur so gebe es die Hoffnung auf einen Weihnachtsmarkt 2022.

Keine Konzerte

Die Absagewelle rollt weiter und erfasst auch das für Samstag, 27. November, in Ladenburg geplante Adventskonzert „Lichtblicke“ der Dilsberger Kantorei. Es fällt aufgrund der stark steigenden Infektionszahlen ebenso aus wie der Auftritt tags darauf in Heidelberg, wie der musikalische Leiter Markus Karch mitteilt. „Die meisten Chormitglieder hatten kein gutes Gefühl mehr dabei“, so Karch. Vor dem Hintergrund, dass derzeit auch viele Kinder positiv getestet sind, sagt außerdem Helmut Baumer als Leiter der städtischen Musikschule Ladenburg das für Sonntag, 28. November, angekündigte vorweihnachtliche Konzert in der evangelischen Stadtkirche „mit großem Bedauern“ ab.

Spaziergang entfällt

Pandemiebedingt entfällt ebenso der letzte Lesespaziergang aus der Reihe „Flaneure und Flaneusen“ am Sonntag in Ladenburg. Für den Rundgang mit den Autoren Hamed Abboud und Dinçer Güçyeter bereits gekaufte Karten können zurückgegeben werden. Angesichts des Infektionsrisikos ist auch der Jahresrückblick der Seniorenunion Ladenburg am Montag, 29. September, abgeblasen worden.

Sitzungen entfallen

In Schriesheim ist wegen der aktuellen Pandemielage die Gemeinderatssitzung am Mittwoch ausgefallen, ebenso wie heute die Ratstagung in Ilvesheim.

Bedauern in Neckarhausen

Schlechte Nachrichten auch von der Stiftung Zukunft Lutherkirche in Neckarhausen: Die für den 27. November um 18 Uhr in der Lutherkirche geplante Veranstaltung „Einstimmung auf den Advent“ ist abgesagt.

Davon unabhängig werden Adventskränze und Gestecke von 17 bis bis 18 Uhr vor der Kirche angeboten.