Noch freie Impftermine

Wie die Schriesheimer Stadtverwaltung informiert, gibt es noch freie Termine für Corona-Impfungen Ende Juni in der Mehrzweckhalle. In der vergangenen Woche war ein weiterer Termin für Vor-Ort-Impfungen durch mobile Impfteams des Rhein-Neckar-Kreises angekündigt worden.

Die Erstimpfungen sind am Dienstag, 29. Juni, von 10.15 Uhr bis 14.30. Der Zweittermin ist sechs Wochen später am 10. August, ebenfalls in der Mehrzweckhalle. Geimpft wird mit dem Vakzin der Firma Moderna, das Impfangebot richtet sich an alle Personen ab 18 Jahren.

Personen, welche einen Termin zur Impfung vereinbaren möchten, können sich bis Freitag, 25. Juni, während der regulären Öffnungszeiten unter der Telefonnummer 06203/60 21 32 beim Ordnungsamt der Stadt Schriesheim melden. Bei der Vereinbarung eines Termins für die Erstimpfungen werden automatisch Termine für die Zweitimpfungen vergeben. red/sko