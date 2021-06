Neues zum Verdächtigen

Nach dem Raubüberfall auf eine Postfiliale in Schriesheim am Montagmorgen (wir berichteten) hat die Polizei weitere Informationen zum Tathergang und zum Verdächtigen veröffentlicht. Der Täter soll etwa 40 Jahre alt und zwischen 1,70 und 1,75 Meter groß gewesen sein. Der kräftige, athletische Mann sei dunkel bekleidet gewesen, habe eine FFP-2-Maske und eine schwarze Softshelljacke getragen. Deren Kapuze hatte er über den Kopf gezogen, darunter trug er eine weiße Mütze.

AdUnit urban-intext1

Er war in eine orangefarbene Warnweste, schwarz-weiße Skihandschuhe und weiße Turnschuhe gekleidet, so die Ermittler in einer Mitteilung. Der Mann sprach nach Polizeiangaben Deutsch mit osteuropäischem Akzent. Auf seiner Flucht stieg der Täter in einen hellen Kastenwagen ein. Darin erwartete ihn nach derzeitigen Erkenntnissen ein Komplize. Die Polizei geht davon aus, dass zur Tatzeit, kurz vor 8 Uhr, viele Pendler den Tatort in der Talstraße passiert haben dürften. Wer etwas gesehen und Hinweise für die Ermittler hat, soll sich beim Kriminaldauerdienst unter 0621/174-44 44, beim Polizeiposten Schriesheim unter 06203/613 01 oder beim Polizeirevier Weinheim unter 06201/10 03-0 melden. pol/tge