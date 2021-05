Neue Schulstraße in Ilvesheim wieder frei

Ilvesheim. Die Neue Schulstraße in Ilvesheim ist wieder freigegeben. Das teilte Bürgermeister Andreas Metz mit. Ein beschädigter Schachtdeckel hatte seit Ende März für eine Sperrung der Straße gesorgt. Auch der Busverkehr (Linie 625 in Richtung Feudenheim) war betroffen. Die Haltstellen „Rathaus“ und „Neue Schulstraße“ konnten nicht angefahren werden. Fahrgäste mussten auf die Station „Uferstraße“ ausweichen.

Nun ist der Schacht repariert, ab Donnerstag soll der Bus wieder die normale Route fahren, hieß es aus dem Rathaus. Für die Reparatur war die Telekom zuständig, da unter dem beschädigten Schachtbauwerk Leitungen für Telekommunikation liegen. Der betroffene Schacht liegt zum Teil unter der Fahrbahn, zum Teil aber auch unter dem Bordstein in der Neuen Schulstraße. Der Gehweg dort wird aktuell von Autos und Bussen mitbenutzt, weil sich auf der anderen Seite seit längerer Zeit ein Baugerüst befindet.

Die Abdeckung und der Schacht in der Neuen Schulstraße sind repariert. © Gemeinde Ilvesheim

