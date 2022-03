Neue Auflage des Strahlers

Der Schriesemer Strahler hat sich in den vergangenen zehn Jahren als attraktiver Geschenkgutschein für die Stadt etabliert. Auch während der Corona-Pandemie erfreut sich der Strahler großer Beliebtheit und stellt ein wichtiges Instrument zur Stärkung der lokalen Wirtschaft dar.

Die Neuauflage des Strahlers wurde in der Vergangenheit in der Vorweihnachtszeit eingeführt. Ende 2020 hatten die Verantwortlichen der Agentur Image³, des BdS und der Stadtverwaltung jedoch entschieden, zunächst auf eine neue Serie zu verzichten. Im Hinblick auf das geplante Stadtfest im Mai soll der Strahler nun neu aufgelegt werden. Gleichzeitig wird die Gültigkeit des Strahlers 2022/23 bis zum 31. Dezember 2026 verlängert. Als symbolische Unterstützung für die beteiligten Betriebe verzichtet die Stadtverwaltung auch in diesem Jahr auf die Erhebung der Teilnahmegebühr.

Wichtige Kaufkraftbindung

„Der Schriesemer Strahler ist mittlerweile zu einer festen Größe in der Schriesemer Geschäftswelt geworden. Gerade jetzt ist die Kaufkraftbindung am Ort und in den Innenstädten ein wichtiges Ziel, zu dem der Strahler seinen Beitrag leistet. Ich appelliere an alle Gewerbetreibenden, die Neuauflage des Schriesemer Strahler und damit die lokale Geschäftswelt zu unterstützen“, so Bürgermeister Christoph Oeldorf.

Wer Interesse an einer Teilnahme hat oder nähere Informationen benötigt, kann sich an Michaela Gärtner von der Wirtschaftsförderung wenden (Telefon: 06203/60 21 40, E-Mail: wirtschaftsfoerderung@schriesheim.de). red