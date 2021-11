Neu-Edingen: Lilienplatz bleibt erhalten

Edingen-Neckarhausen. Der Lilienplatz in Neu-Edingen soll auf Dauer erhalten und nicht bebaut werden. Das hat der Gemeinderat in Edingen-Neckarhausen am Mittwochabend nach kontroverser und emotionaler Diskussion beschlossen. Dafür stimmten die Fraktionen von Unabhängiger Bürgerliste (UBL-FDP/FWV), Offener Grüner Liste (OGL) und Linke. CDU und SPD lehnten es ab. Sie hatten den Verkauf des Grundstücks und die Schaffung eines naturnahen Spielplatzes an anderer Stelle beantragt. Das hätte einmalig Einnahmen von rund 300.000 Euro gebracht.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1