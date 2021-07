Neckar-Bergstraße: Weiter Lüften von Hand statt Technik

60 Millionen Euro will das Land zur Verfügung stellen, um den Einbau von Lüftungsanlagen in den Schulen zu fördern. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass auch die Städte und Gemeinden Geld dafür ausgeben. Die Bereitschaft dazu ist jedoch nach wie vor gering.

„Grundsätzlich steht die Stadt Ladenburg dem Angebot derzeit zurückhaltend gegenüber, da zahlreiche finanzielle und inhaltlichen Voraussetzungen noch ungeklärt sind“, erklärt Bürgermeister Stefan Schmutz. Perspektivisch sei der Einbau von Lüftungsanlagen bei Neubauten oder umfangreichen Schulsanierungen anzustreben. Kurzfristig setze Ladenburg auf Testen, regelmäßiges Lüften der Klassenräume und das Tragen von FFP2 Masken. Denkbar sei auch der Einsatz sogenannter CO2-Ampeln. Diese zeigen an, wenn die Luft in Räumen zu schlecht wird und Lüften angesagt ist.

Messen und lüften

Diese Ampel ist auch für Schriesheims Bürgermeister Hansjörg Höfer das Mittel der Wahl. „Wir w erden bis nach den Sommerferien alle Klassen mit einer solchen Anzeige ausstatten“, kündigt Höfer im Gespräch mit dem „MM“ an. Beim Thema mobile Lüfter ist er dagegen sehr zurückhaltend. Deren Wirkung sei auch unter Fachleuten umstritten, und sie brächten Probleme wie Lärm und Luftzug mit sich. Im Schulzentrum seien feste Lüftungsanlagen vorhanden, allenfalls in der Strahlenberger Schule und in der Grundschule Altenbach wären deshalb mobile Anlagen denkbar.

In Edingen-Neckarhausen ist man gerade dabei, die fianzielle Seite zu klären. „Wir haben Angebote eingeholt“, berichtet Bürgermeister Simon Michler. Mit den Ergebnissen wolle man auf die Schulen zugehen. Alles, was man tue, müsse der Gesundheit der Kinder dienen, gibt er die Richtung vor. Was die Wirksamkeit mobiler Lüftungsanlagen angehe, werde das auch vom Bundesumweltamt kritisch gesehen.

In Ilvesheim kann man sich in Sachen Lüftung entspannt zurücklehnen, denn in der dortiger Friedrich-Ebert-Schule wurde die Lüftungsanlage bereits 2019 für mehr als 60 000 Euro modernisiert. Auch in Heddesheim übt man sich in Zurückhaltung. „Wir sehen dazu keine Veranlassung“, sagte Heddesheims Bürgermeister Michael Kessler vergangene Woche im Gemeinderat und verwies auf klare Stellungnahmen von Land und Umweltbundesamt. Solche Anlagen machten nur da Sinn, wo keine normale Durchlüftung möglich sei. Hinzu kämen auch kritische Punkte, zum beispiel Lärm.

Hirschbergs Bürgermeister Ralf Gänshirt äußert sich ähnlich:„Das Problem mit den Luftfiltern ist, dass die Wissenschaft sich nicht einig ist“, sagte er kürzlich bei einem besuch des Landtagsabgeordneten Sebastian Cuny: „Sie sind nicht das Nonplusultra, besser ist richtiges Lüften.“ Er kritisiert, dass die Landesregierung wieder einmal eine Verantwortlichkeit auf die Schulträger und damit auf die Kommunen abgewälzt habe. „Ein Zuschussprogramm ohne gesicherte Datenlage ist in meinen Augen nicht gut“, findet Gänshirt.

Die Bürgermeister im Sprengel sind sich hier also offenbar einig, wie Weinheims Erster Bürgermeister Torsten Fetzner vergangene Woche im Ausschuss für Technik, Umwelt und Stadtentwicklung (ATUS) sagte: „Ich bin nicht begeistert von dem Thema, dann wird vielleicht das Lüften vernachlässigt.“ Hinzu kämen die hohen Energiekosten, betont Fetzer.

Das Thema ist eine einzige „Hängepartie“, erklärt Anna-Regine Hoppe, die Leiterin der Theodor-Heuss-Grundschule in Oberflockenbach. „Die Stadt hat uns die Fenster so gängig gemacht, dass wir gut lüften können. Aber im Winter ist das nicht wirklich eine Lösung“, sagt sie. Die Kinder säßen dann in dicken Jacken im Klassenzimmer und mummelten sich in Decken ein. Zwar hat sie noch keine abschließende Meinung, ob Luftfilter sinnvoll für ihre Schule sind oder nicht, aber sie wäre „froh, wenn irgendjemand eine Entscheidung fällen könnte“, sagt sie. Damit ist nicht unbedingt die Stadt gemeint, die unterstütze die Schulen nämlich in den aktuellen Coronazeiten nach Kräften, findet Hoppe.

Das Werner-Heisenberg-Gymnasium (WHG) will laut einem Elternbrief vom 28. Juni in jedem Fall in die Sicherheit der Schüler investieren. Derzeit werde - auch in der Elternschaft - nach Experten gesucht, die sich mit den verschiedenen Luftfiltergeräten und ihrer Wirkungsweise in größeren Räumen auskennen. Immerhin wird am WHG ebenso wie an der Dietrich-Bonhoeffer-Schule aktuell überprüft, inwieweit man die zentralen Lüftungsanlagen um- und aufrüsten könne, sagt Carmen Lauinger vom Amt für Immobilienwirtschaft. Sukzessive soll das dann in allen Schulen erfolgen, für die die Stadt zuständig ist.

Das Privatgymnasium Weinheim (PGW) ist seit den Herbstferien 2020 mit Luftfiltern ausgestattet. Schulleiter Uwe Rahn betont: „Gelüftet wird bei uns natürlich weiterhin konsequent. Das können die Luftfilter nicht ersetzen“, sagt er. Die Technik sehe er als weiteren kleinen Baustein einer Strategie, die Präsenzunterricht in vollem Umfang möglich macht.