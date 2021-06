Neckar-Bergstraße: Neuer Ausweis nur mit Termin

Sinkende Corona-Zahlen machen weitgehende Lockerungen möglich. Auch die Rathäuser in den Städten und Gemeinden könnten wieder generell ihre Türen öffnen. Doch sie gehen unterschiedlich mit der neuen Freiheit um, wie eine Umfrage dieser Redaktion ergab.

Edingen-Neckarhausen: In Edingen-Neckarhausen ist das Rathaus nach wie vor geschlossen, für Publikumsverkehr aber geöffnet. „Wir sind rund um die Uhr für die Bürger da“, formuliert Stabsstellenleiterin Thea Patricia Arras, meint damit aber natürlich die Dienstzeiten. Wer ein Anliegen hat, klingelt an der Sprechanlage und wird dann eingelassen. Idealerweise vereinbaren Bürger dafür vorher per Telefon oder E-Mail einen Termin, es geht notfalls aber auch ohne. „Wir können die Besucherströme so besser steuern“, erläutert Arras und verweist auf den Infektionsschutz. Solange nicht alle Mitarbeiter die Chance auf einen vollständigen Impfschutz hatten, werde man weiter so verfahren.

Heddesheim: Die Gemeinde Heddesheim schreibt auf der Homepage, sie sei „bemüht, in allen wichtigen Angelegenheiten erreichbar zu sein“. Dennoch bittet die Verwaltung alle Bürgerinnen und Bürger, „momentan weiterhin von spontanen, persönlichen Vorsprachen im Rathaus abzusehen und zuerst telefonisch Kontakt mit der Verwaltung aufzunehmen“. Auch online sind nach der Auswahl der gewünschten Dienstleistung Termine im Standesamt und im Bürgerservice buchbar. Am kommenden Montag soll das Rathaus wieder zu den gewohnten Öffnungszeiten zugänglich sein, wie Sina Schroth vom Hauptamt auf Nachfrage mitteilt. Nach wie vor gilt aber der Wunsch, vor einem Besuch im Rathaus zu prüfen, ob das Anliegen nicht auf anderem Weg geklärt werden kann.

Hirschberg: Die Gemeinde Hirschberg bietet „Öffnungszeiten nach Vereinbarung“ an und nennt auf ihrer Internetseite dafür Telefonnummer und E-Mail-Adresse. „Alles Wichtige wird erledigt“, versichert Hauptamtsleiterin Richter. Eine Abholung von Ausweisen sei auch an einem Schalter im Erdgeschoss möglich, der von außen zugänglich ist. Wenn die Zahlen weiter so niedrig blieben, denke man an eine generelle Öffnung des Rathauses ab Juli.

Ilvesheim: „Ab dem 7. Juni ist das Rathaus wieder für Ihre Anliegen während der Sprechzeiten frei zugänglich“, heißt es auf der Homepage der Gemeinde Ilvesheim. Allerdings empfiehlt sie ihren Bürgern weiterhin, im voraus einen Termin zu vereinbaren. Das geht direkt online auf der Seite der Kommune, aber auch telefonisch und per E-Mail. Auf diesem Weg bietet die Gemeinde zudem die Beantwortung von Fragen an.

Ladenburg: Die Stadt Ladenburg versichert, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Rathaus und im Bürgerbüro für alle Anliegen der Bürgerinnen und Bürger zu den regulären Öffnungszeiten erreichbar sind. „Für eine persönliche Vorsprache wird jedoch weiterhin eine Terminabsprache empfohlen“, heißt es weiter. Die Bürger werden daher gebeten, „ihr Anliegen im Bürgerbüro oder im Rathaus telefonisch oder per Mail anzumelden und ggf. die Möglichkeiten bereits vorhandener digitalisierter Dienstleistungen zu nutzen“.

Schriesheim: Die Stadt Schriesheim bietet in ihrem Bürgerbüro nur Termine nach Vereinbarung an, die telefonisch, per E-Mail oder über einen Online-Kalender gebucht werden können. „Das ist ausdrücklich gewünscht“, bekräftigt Pressesprecherin Larissa Wagner: „Wir wollen vorsichtig bleiben.“ Vorerst ändere sich an der Praxis daher nichts.

Online-Test: Wie schnell Bürger online einen Termin für die Ausstellung eines Personalausweises bekommen, haben wir am Mittwoch vormittag getestet. Die Nase ganz klar vorn hatte dabei die Stadt Schriesheim. Hier hätte es bereits am nächsten Tag geklappt. In Heddesheim gab es den frühesten Termin am 17. Juni, also eine Woche später. In Ladenburg und Ilvesheim ist die Wartezeit noch länger. Auf beiden Webseiten war frühestens am 21. Juni ein Termin im Rathaus verfügbar, also erst zwölf Tage nach der Anfrage. Die Gemeindeverwaltungen von Edingen-Neckarhausen und Hirschberg an der Bergstraße bieten aktuell keine Online-Terminvereinbarung an.

Hygieneregeln: Für alle Besuche in den Rathäusern gelten nach wie vor die üblichen Vorsichtsmaßnahmen. So müssen die Bürger eine FFP2-Maske oder eine medizinische Maske tragen und nach Möglichkeit 1,50 Meter Abstand halten